Brunswijk: “In 2025 neemt ABOP 9 zetels in Paramaribo”

Vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk is ervan verzekerd dat de echte strijd bij de aankomende verkiezingen in 2025, in Paramaribo zal worden uitgevochten. Met zijn verhuizing naar de hoofdstad van Suriname verwacht hij daarom nog sterker uit de bus te komen.

“In 2025 neemt ABOP 9 zetels in Paramaribo. Want na Paramaribo a sten o sten!”, zei Brunswijk afgelopen zaterdagavond tijdens de installatie van een ABOP werkgroep in Albina. Deze werkgroep moet ervoor zorgen dat de ontwikkeling op gang wordt gebracht in het district.

De ABOP-leider benadrukte dat hij als ex-militair voorbereid is op alles en daarom een strategie heeft uitgezet om lijsttrekker te worden in Paramaribo. “Als militair moet je een bom maken en het gevaar omzeilen. Nu hebben we dat gedaan”, aldus de Surinaamse politicus.

Brunswijk heeft de partijachterban daarom wederom opgeroepen om zich te bundelen, zodat er weer regeermacht kan worden verworven en meer kan worden gedaan. Ook moeten partijleden harder gaan werken om ervoor te zorgen dat er geen terugval is in de traditionele districten waar de ABOP sterk staat.

Vooral in Marowijne moeten de bestaande 2 zetels worden behouden en moet er in Sipaliwini nog een extra zetel worden gehaald. In zowel Brokopondo en Para verwacht hij één zetel.

De ABOP heeft momenteel 8 zetels in De Nationale Assemblee (DNA). Met de lijstverbinding die zij bij de verkiezingen in 2020 aanging met de Pertjajah Luhur (PL) kan de partij dan rekenen op 10 zetels.