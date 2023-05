Rc gelast onmiddellijke invrijheidstelling moeder en dochters in zaak ‘beerput moord’

De rechter-commissaris in Suriname (rc) heeft donderdag de onmiddellijke invrijheidstelling gelast van de 41-jarige Geeta C. en haar 17 jarige tweelingdochters, in de zaak van de ‘beerput moord’. De rc oordeelde dat er onvoldoende feiten en omstandigheden aanwezig zijn, om de verdachten nog langer aan te houden. Ze achtte hun inverzekeringstelling dan ook onrechtmatig.

Moeder en dochters waren verhoord en daarna aangehouden vanwege enig betrokkenheid op de moord van de 54-jarige Ramesh Pershad. De advocaat van alle drie verdachten is mr. Maureen Nibte. Ze geeft aan dat het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) de invrijheidstelling onmiddellijk heeft gestuit en in beroep is gegaan tegen hun vrijlating.

De raadsvrouw geeft aan dat de stuiting een wettelijk recht is van het OM. Indien de aanhouding rechtmatig was getoetst, had de advocaat ook het recht om hiertegen beroep aan te tekenen. Dit beroep wordt ook wel aangeduid als artikel 54c.

Door het instellen van het beroep door het OM blijven de verdachten nog aangehouden, maar moeten zij binnen drie dagen door het Hof van Justitie (HvJ) gehoord worden. De advocaat verwacht dat de zitting van het Hof vrijdag zal plaatsvinden, omdat de drie dagen binnen het weekend vallen.

De verdachten ontkennen iets met het misdrijf te maken te hebben. De moeder geeft aan geen enkele reden of motief te hebben om haar echtgenoot van het leven te beroven. Integendeel; hij deed aan tuinbouw waarna de vrouw de geteelde landbouwgewassen aan de man bracht.