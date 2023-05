Echtgenote en tweelingdochters in verzekering gesteld in zaak dode man in beerput

De politie in Suriname bevestigt tegenover de redactie van Waterkant.Net dat de 41-jarige echtgenote Geeta C. en haar 17-jarige tweelingdochters, in verband met de moordzaak van de vermiste Ramesh Pershad (54) in verzekering zijn gesteld.

De vrouw en dochters, die reeds door de Surinaamse politie waren opgebracht voor verhoor, ontkennen het feit met klem.

Het slachtoffer werd sedert 8 mei jongstleden vermist. Zijn lichaam werd op maandag 15 mei in een beerput op zijn woonadres in een zijstraat van de Helena Christinaweg aangetroffen.

Ramesh Pershad zou door een familielid zijn aangetroffen. Dit nadat er een enorme stank werd waargenomen. Nader onderzoek wees uit dat die uit de beerput kwam, welke op een kiertje open stond. In de beerput werd het lichaam van de man, dat in verre staat van ontbinding verkeerde, aangetroffen.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie is belast met het onderzoek.