Kanape noemt Adhin een waarzegger: “A tron a octopus fu a WK?”

“Wij bedanken die waarzegger, want zijn vuil wordt pikinso pikinso opgeruimd. En hij moet dankbaar zijn dat dat gedaan wordt”. Woorden van ABOP-fractieleider Obed Kanape donderdag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) na het betoog van NDP-topper tevens ex-vicepresident Ashwin Adhin. Na de uitspraken van Kanape is er tumult ontstaan in de DNA.

De NDP’er had kort daarvoor het woord gevoerd en een uiteenzetting gegeven over de deal met Oppenheimer die naar zijn zeggen heel nadelig is voor het Surinaams volk en komende regeringen. “We zien dat komende regeringen en de samenleving vanaf 2027 gesluisd zullen worden in een calamiteit van 100 tot 150 miljoen US dollars per jaar te betalen aan rente tot 2050. In plaats van een 52 miljoen US dollars per jaar aan rente tot en met 2037”, stelde Adhin.

De situatie escaleerde verder toen Adhin naar een persoonlijk feit vroeg, maar dit verzoek geweigerd werd door waarnemend assembleevoorzitter Harriet Ramdin. Volgens Ramdin heeft Kanape niemands naam genoemd.

Na een korte schorsing vroeg VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien om de vergadering maar liever te verdagen, aangezien het voor het duidelijker is geworden dat leden van de oppositiefracties geen behoefte hebben om zich professioneel te gedragen en gerichte vragen aan de regering te stellen. De oppositie, waaronder ook Adhin, waren het echter niet eens hiermee.

Kanape merkte later op dat hij niemands naam heeft genoemd. “Obed Kanape is niet hier om ruzie te maken. En ik ben ook niet hier om mensen aan te horen van wie we weten dat ze grijze draden gekregen hebben die niks inhouden. En dan komt hij telkens wanneer de regering pogingen maakt om de problemen uit zijn tijd op te lossen, hier voorspellingen doen. Is hij een voorspeller geworden? A tron a octopus fu a WK? Tenminste a dati dede kba, maar a disi de dja ete”, aldus de ABOP’er.

De vergadering werd uiteindelijk toch verdaagd naar een nader te bepalen datum.