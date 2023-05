Echtgenote en tweelingdochters gehoord in zaak dode man in beerput

De Surinaamse politie heeft bevestigd dat de man die gisteren dood werd gevonden in een beerput bij zijn woning, de man is die als vermist was opgegeven door zijn familie. Het gaat om 54-jarige Ramesh Pershad.

De redactie van Waterkant.net verneemt dat zijn echtgenote Geeta C. (41) en hun 17-jarige tweelingdochters, die volgens het Korps Politie Suriname werden opgebracht voor verhoor, zijn aangehouden ter voorgeleiding. Dit nadat het ontzielde lichaam van de man tijdens een zoekactie maandagmiddag 15 mei aan de achterzijde van hun woning in een oude beerput die bedekt was met karton met daarop bloempotten, werd aangetroffen:

(tekst loopt door onder foto)

De landbouwer Pershad was 8 mei voor het laatst gezien. Opvallend in deze zaak is dat de partner aangifte van vermissing van het slachtoffer heeft gedaan bij de politie, op aandringen van een familielid. Dit gebeurde na vier dagen; pas op 12 mei werd de politie op de hoogte gesteld. De vrouw en haar dochters hebben nooit zelf de politie geraadpleegd.

Een familielid zegt in gesprek met de redactie van Waterkant.Net dat de familie ervan overtuigd is dat de vrouw meer van de zaak moet afweten. De man had grote honden die om het minste en geringste blaften als er vreemden in de buurt kwamen. Die bewuste avond heeft niemand de honden gehoord. Dus als er iemand bij of met hem was dan zou dat een bekende moeten zijn.

Ook zou de vrouw tegenstrijdige verklaringen bij de politie hebben afgelegd. Toen de zoekactie naar de man gaande was zou ze steeds hebben aangegeven dat er achterop het erf, waar de beerput is, reeds door haar was doorzocht en niemand daar hoefde te zoeken.

De redactie verneemt verder dat het lichaam van de man een kapwond vertoonde aan het hoofd. De naaste van de man vertelde dat hij een dagelijkse routine had, waarbij hij na het werk een aantal borreltjes nam en in slaap viel. Het familielid vermoedt dat hij in zijn slaap is aangevallen.

Of de vrouw en de dochters er iets mee te maken hebben, moet blijken uit het onderzoek. Ze zijn aangehouden en overgedragen aan Kapitale Delicten ter voorgeleiding om vast te stellen of het Openbaar Ministerie de rechter moet vragen om de verdachten in voorlopige hechtenis te nemen.