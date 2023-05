13-jarig meisje doet aangifte van verkrachting

Een 13-jarig meisje in Suriname deed zondag aangifte bij de politie van verkrachting. Het slachtoffer O.P. was bij een nicht aan de Dhantaalweg in Suriname aan het oppassen op haar kinderen.

Op het erf zijn drie appartementen. In een van de appartementen woont een vriendin van het slachtoffer. Die avond ging ze ook langs bij haar vriendin. Bij die gelegenheid passeerde zij het tweede appartement, waar een jongeman meer bekend als Boeka logeert.

Bij het passeren greep hij haar en bracht haar naar zijn slaapkamer. Daar heeft de verdachte het 13-jarige meisje verkracht. Daarna liet hij haar gaan.

Het slachtoffer vertelde aan haar huisgenoten die de politie inschakelden. Voor de komst van de Surinaamse politie had de verdachte de plaats verlaten. Het meisje werd met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp.

Aan de opsporing van de verdachte wordt gewerkt.