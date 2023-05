21 personen staande gehouden tijdens verkeerscontrole bij roadblock

De politie van Regio Paramaribo heeft in het kader van de verhoogde surveillance, op zaterdag 13 mei 2023 aan de Ringweg een Roadblock gehouden, waarbij 150 voertuigen zijn gecontroleerd en 21 autobestuurders zijn geverbaliseerd. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Verder heeft de stootgroep op verschillende locaties in Paramaribo assistentie verleend, waaronder de Wilhelminastraat ter zake geluidsoverlast en aan de Lalarookhweg waar er een show gaande was.

De politie doet een beroep op alle bestuurders van rij- en voertuigen om voor het deelnemen aan het verkeer, altijd eerst te controleren of het rij- of voertuig voldoet aan alle bij wet gestelde eisen en dat ook de auto bescheiden in orde zijn.