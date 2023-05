Vermiste man (54) dood in beerput aangetroffen

Een 54-jarige man die sedert 8 mei jongstleden werd vermist in Suriname, is vandaag dood aangetroffen in een beerput op een woonadres in een zijstraat van de Helena Christinaweg. Er is vermoedelijk sprake van een misdrijf.

Het slachtoffer Ramesh Persad zou door een familielid zijn aangetroffen. Dit nadat er een enorme stank werd waargenomen. Nader onderzoek wees uit dat die uit de beerput kwam, welke op een kiertje open stond.

In de beerput werd het lichaam van de man, dat in verre staat van ontbinding verkeerde, aangetroffen.

De familie van Persad had een week geleden aangifte gedaan van vermissing. Daarna werd zijn foto via social media verspreidt en werd opgeroepen om mee te helpen naar de man die op mysterieuze was verdwenen. Zijn auto, mobiel en andere bezittingen waren daarbij onbeheerd achtergebleven.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. De afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie is belast met het onderzoek.