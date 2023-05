VIDEO: Inheemsen in Nederland steunen broeders in Suriname

Vandaag was er in Suriname een grote vreedzame protestactie van inheemsen. Op hetzelfde moment vond 7.500 kilometer verder, in het Nelson Mandelapark in Amsterdam ook een bijeenkomst plaats van inheemsen woonachtig in Nederland.

Onder de deelnemers ook familieleden van de 65-jarige Martinus Wolfjager, die volgens de Surinaamse politie tijdens de opstand en gewelddadigheden van 2 mei in het dorp Pikin Saron om het leven kwam.

De bijeenkomt in Amsterdam was georganiseerd om de inheemse broeders in Suriname te ondersteunen. “Wij staan solidair met de inheemse strijders” aldus de organisatie.

Bekijk hieronder beelden van de bijeenkomst in Amsterdam en daaronder de bijeenkomst in Suriname: