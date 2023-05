Bewoners dorpsgebied Pikin Saron in opstand; politie en militairen naar gebied

Het Korps Politie Suriname heeft vanmorgen in een officieel bericht laten weten dat bewoners en opstandelingen in het dorpsgebied Pikin Saron vanmorgen omstreeks 06.00 uur ongeveer 10 trucks van derden, die hout vervoerden, in brand hebben gestoken.

Ook het politiebureau aldaar is volledig afgebrand meldt de Surinaamse politie.

Er was sprake van schotenwisselingen, waarbij twee politie ambtenaren schotverwondingen hebben opgelopen, terwijl een derde agent ongedeerd is gebleven.

De gewonden zijn voor medische behandeling onder politie begeleiding vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo.

Een gemengde eenheid bestaande uit politieambtenaren en militairen is naar het gebied gedirigeerd om de orde en rust te doen weder keren. Op een ieder die in de omgeving aanwezig zou moeten zijn wordt een beroep gedaan de omgeving voorlopig te vermijden.

Volgens het media kanaal Tra fas De zou het gaan om Inheemsen die boos zijn, omdat er in hun leefgebied activiteiten plaatsvinden die hun woonomgeving vernietigen.