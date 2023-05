Man ligt dagen dood in gehuurde kamer

In een kamer van een pand aan de Langatabikistraat in Suriname, is zaterdag het ontzielde lichaam van een 53-jarige man in staat van ontbinding aangetroffen.

Vernomen wordt dat het slachtoffer Jimmy C. een kamer had gehuurd, waar hij alleen woonde. Uit buurtonderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat de man sinds donderdag niet was gezien

Een zus van hem nam zaterdag poolshoogte bij de kamer. Ze kreeg geen antwoord, waarna de huisbaas werd ingeschakeld, die de kamer opende.

De man werd dood aangetroffen in zijn kamer en moet daar enkele dagen hebben gelegen. Zijn lichaam werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie vervoerd naar het mortuarium.

De doodsoorzaak is nog onbekend.