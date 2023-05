Rechter-commissaris stelt vriend in verkrachtingszaak in vrijheid

De 37-jarige man die afgelopen dinsdag door de politie in Suriname werd aangehouden, omdat hij volgens de politie zijn 25-jarige vriendin seksueel zou hebben misbruikt bij een pension, is in vrijheid gesteld door de rechter-commissaris. Dit op verzoek van zijn advocaat Derrick Veira.

De man werd door de Surinaamse politie in verzekering gesteld, nadat zijn 25-jarige vriendin aangifte van verkrachting tegen hem deed. Maar volgens de raadsman is er geen sprake geweest van verkrachting of penetratie.

De dame pakte op die bewuste dag een bus om de jongeman ergens te ontmoeten. Ze reden daarna samen naar een pension. De advocaat zegt dat volgens zijn cliënt, beide vrijwillig naar de plek zijn gereden.

Bij het pension bleek dat de jonge vrouw vanwege haar geloofsovertuiging geen seks mocht hebben voor het huwelijk. Ze besloten niet verder te gaan, omdat ze nog maagd was.

Het vermoeden bij de advocaat bestaat dat de jonge vrouw uit schaamte naar de politie is gestapt.

De verdachte vriend werd gisteren bij de rechter-commissaris (rc) voorgeleid, waarbij bleek dat er geen sprake zou zijn van verkrachting. De rc stelde de man onmiddellijk in vrijheid.