Vreedzaam: “In Powakka metersdiepe kraters door zandafgravingen”

NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam zegt dat de Surinaamse overheid ook in het dorp Powakka concessies heeft uitgegeven voor zandafgravingen. “Gaat u maar kijken naar de grond daar. Grote kraters van drie meters diep”, zei de volksvertegenwoordiger in het radioprogramma Bakana Tori.

De politica heeft de afgelopen dagen zware kritiek geleverd op de vele concessies die in de woongebieden van Inheemsen zijn uitgegeven. De NDP’er ontkent echter dat het de schuld van de paarse partij is dat al deze concessies zijn uitgegeven, maar beweert dat de regering alle informatie op één hoop heeft gegooid en gepresenteerd in het parlement.

“Om mij en de rest het bos in te sturen. Ik wil duidelijk weten wie in het demarcatiegebied is van Powakka. Dat kan alleen als de gedemarqueerde kaarten in het geometrische systeem van GLIS geplaatst. Maar men doet dat niet. Het is lariekoek dat men praat”, stelt zij.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van 2 mei 2023 te Pikin Saron en het nabij gelegen Inheemse dorp Bigi Poika, heeft Vreedzaam een brief gericht aan de Speciale Rapporteur on the rights of Indigenous People bij de VN Mensenrechtenraad, het VN Permanente Forum voor Inheemse vraagstukken en aan de in Suriname residerende diplomatieke vertegenwoordigers van internationale organisaties en ambassades.

De NDP’er vraagt zich ook af hoe geboeide verdachten zijn komen te overlijden. De familie van deze mannen is ook niet in de gelegenheid gesteld om de ontzielde lichamen volledig te bezichtigen. “Ook in het ziekenhuis mogen gewonden geen bezoek krijgen”, aldus Vreedzaam.