RGD Gezondheidscentrum Derde Rijweg brengt zorg dichtbij huis

Het RGD Gezondheidscentrum Derde Rijweg brengt de zorg dichtbij huis voor de gemeenschap van Kwatta. Het centrum is op vrijdag 12 mei 2023 in gebruik genomen door president Santokhi.

Het is het tweede gerenoveerde RGD Gezondheidscentrum in Suriname, dat dit jaar in gebruik wordt genomen. Op 5 mei jongstleden heeft de opening van de faciliteit te Koewarasan plaatsgevonden. Verschillende sprekers hebben gewezen op het belang van basisgezondheidszorg en zijn ook blijven stilstaan bij de Internationale Dag der Verpleging.

President Santokhi heeft zowel het belang van de eerstelijns-, tweedelijns- als preventiezorg onderstreept. Hij bleef ook stilstaan bij het wegtrekken van kader uit de gezondheidszorg. De regering zal desondanks blijven investeren in de sector. Volgens het staatshoofd is de regering bezig om tot een oplossing te komen wanneer het gaat om het waarderen van het zorgpersoneel. “Is een kwestie van dagen, maar de regering gaat u niet in de steek laten.”

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid noemt het gezondheidscentrum Derde Rijweg ‘cruciaal, strategisch gelegen tussen Wanica en Paramaribo en een in kinderrijke buurt’. De bewindsman ziet in de RGD een belangrijke partner voor het ministerie om het Suriname Hearts Initiatief succesvol uit te voeren. Cherryl Dijksteel, voorzitter van de vaste commissie Volksgezondheid in het parlement, zegt dat de eerstelijnszorg de spil is en de toegang tot de bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg. Ze merkt op dat de RGD-faciliteit een uitdagende als dankbare taak heeft in Kwatta en omgeving.

Districtscommissaris Bholanath Narain van Wanica-Noordwest riep de gemeenschap op gebruik te maken van de diensten van het centrum, en ook duurzaam om te gaan met het gebouw. Polihoofd drs. Jayanti Alladin-Ramrattansing gaf aan dat er zes jaar lang is gewacht op dit moment. Het centrum zal volgens haar de samenleving kwalitatief van dienst zijn. Daarbij wordt gerekend op de steun van de RGD-leiding en het ministerie van Volksgezondheid. Het Architecten en Ingenieursbureau Ulrich Bab is verantwoordelijk geweest voor de bouw van de drie nieuwe RGD-gezondheidscentra, inclusief het centrum te Wonoredjo. Er is nauw samengewerkt met personeel en directie om invulling te geven aan hun behoeften. RGD-directeur Nishita Gajadin zegt dat het centrum Derde Rijweg een van de zeven faciliteiten is die vervangen moesten worden. Het personeel zal meteen zijn intrek nemen in het gebouw. Gedurende de renovatieperiode is gebruik gemaakt van het terrein van de Stichting Kribi Mi.