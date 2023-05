Automobiliste komt met auto op de kop in kanaal terecht

Bij een eenzijdig verkeersongeval vanmorgen aan de Magentakanaalweg in Suriname, is een automobiliste met haar auto op de kop in het water terecht gekomen. Een jongeman sprong in het water en bood de vrouw direct hulp aan.

De vrouw reed in een Toyota over bovengenoemde weg gaande richting Helena Christina. Een ooggetuige vertelt aan een medewerker van Waterkant.Net ter plaatse, dat hij vanuit de tegengestelde richting kwam en zag hoe de vrouw van de weg raakte en ondersteboven met het voertuig in het water terecht kwam.

Een voorbijganger die alles zag gebeuren aarzelde geen moment en sprong het water in. Hij wist de vrouw uit het voertuig te halen en samen met een tweede voorbijganger naar de kant te brengen en uit het water te halen.

De Surinaamse politie alsook de brandweer en de ambulance werden ingeschakeld. De brandweer nam het zekere voor het onzekere en deed een doublecheck (foto) om te kijken of er sprake was van meerdere inzittenden.

De vrouw werd door het ambulancepersoneel gestabiliseerd en naar de Spoedeisende Hulp (SEH) vervoerd voor verdere medische behandeling. Vermoedelijk heeft zij tijdens het rijden de controle over het stuur verloren. De oorzaak daarvan is niet bekend.

De politie heeft de zaak in onderzoek.