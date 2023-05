Ooggetuige brengt verslag uit van heldenactie om vrouw uit water te redden

De vrouw die gisteren met haar auto op de kop in het Magentakanaal in Suriname terecht kwam, werd uit haar benarde situatie gehaald door toedoen van de actie van een aantal mannen. Een ooggetuige tekende op hoe Santosh Boeddha als eerste het water in ging om te helpen.

Ooggetuige Nicole zat in de file toen ze het eenzijdig verkeersongeval zag gebeuren, waarbij de vrouw met haar voertuig in het kanaal terecht kwam. Santosh aarzelde geen moment, deed zijn kleren uit en ging meteen het water in. Hij wist de achterdeur open te krijgen en kon met de vrouw praten.

De vrouw zit bekneld en moet bevrijd worden. Ondertussen zijn nog twee mensen, wiens namen onbekend zijn, het water ingegaan om te helpen. Op gegeven moment is de auto verder gezonken en is er geen teken van leven meer zegt Nicole. Boedda duikt weer en het lukt hem om het inmiddels bewusteloze slachtoffer eruit te krijgen.

Ondertussen waren ook de heren Wip en Swedo in het water. Santosh krijgt meteen hulp van de andere helden. Samen leggen ze haar op de omgekeerde auto en wordt ze gereanimeerd door Santosh, waarna het slachtoffer gelukkig bijkomt.

“Help mij vandaag om deze helden te vieren, Surinaamse helden die een medaille verdienen! Ik hoop echt dat ze worden erkend als helden. Door Gods genade en hun onbaatzuchtige inzet heeft Suriname vandaag geen dode in het verkeer”, aldus Nicole Tong Sang op Facebook.

Waterkant.Net sprak met de heer Swedo die de klap vanuit zijn huis hoorde en vanuit de overkant met een geblesseerde heup het water in sprong: