Santokhi installeert werkgroep om investeringen uit China te identificeren en faciliteren

Suriname en China zijn altijd goede partners geweest. Om meer voordelen te halen uit dit partnerschap heeft president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 4 mei de presidentiële werkgroep Suriname China Investeringscomité geïnstalleerd. Zij heeft als opdracht het identificeren en faciliteren van investeringen c.q. investeerders vanuit China.

Het staatshoofd zegt dat er niet moet worden gewacht op de ideale situatie om investeerders te interesseren. Het streven is volgens hem erop gericht om middels het aantrekken van investeerders een stabiele, gezonde en goed functionerende economie te realiseren.

Liu Yuk Keung (Norris Liu), die als voorzitter van de groep is aangesteld, toont zich ingenomen met het in hem gestelde vertrouwen. Hij merkt op dat er potentie is in investeringen in de agrarische sector, de houtbewerkingsindustrie en de logistieke dienstverlening, met name de scheepvaart.

Daarnaast ziet de voorzitter mogelijkheden voor Suriname om middels de opzet van vrijhandelszones een belangrijke rol in de regionale handel te verkrijgen. In deze is de marktpotentie van de Caricom en Latijns-Amerikaanse van belang.

De bedoeling is een studie te doen naar de opzet en werking van dergelijke vrijhandelslocaties. Hierbij zullen ervaringen van China met dergelijke handels- en productiecentra als leidraad dienen.

Liu heeft in de nabije toekomst graag een handels- en productiebeurs met als voornaamste doel het informeren van potentiële investeerders over de investeringsmogelijkheden in Suriname. Zo’n evenement kan tevens dienen als platform voor Chinese bedrijven die overwegen in Suriname te investeren of voor het aangaan van partnerschappen.