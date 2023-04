Hooghart: “Miskin zijn gezin heeft inkomen van bijna 100.000 SRD per maand”

Ronald Hooghart, de in ongenade gevallen voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO), vindt dat het tijd is dat alle vakbonden in Suriname gaan samenbundelen om de huidige regering, die hij als een duivelse regering typeert, naar huis te sturen.

“Om deze diabolische regering, duivelse regering, naar huis te sturen”, benadrukte Hooghart in het radioprogramma Bakana Tori.

De vakbondsleider, die ook parlementariër van de NDP is geweest, stelt dat hij van plan was om op 1 mei een grote manifestatie te organiseren. Totdat hij merkte dat ook de rest van de vakbeweging, waaronder de groep Michael Miskin en C-47, bezig waren met een eenmalige actie op 2 mei. Voor nu heeft hij zijn eigen plannen aangehouden.

Wel benadrukt hij dat hij zijn oude makker Michael Miskin helemaal niet vertrouwd, omdat die hele ruzie tussen hem en de actiegroep een opgezette scenario is om een scheiding te brengen binnen de ambtenarenvakcentrale.

“Ik denk dat het gezin van Miskin een inkomen heeft van bijna de 100.000 SRD per maand. Toch a man e verraad tra man. Toen Ameerali hem wilde wegjagen als minister, ben ik bij Bouterse geweest om hem op Arbeid te zetten. Miskin, Swamipersad en ik hebben nooit een probleem gehad”, aldus Hooghart in het programma.

Het initiatief voor een vrije dag op 2 mei komt van de Progressieve Vakcentrale C-47 die andermaal een signaal wil geven aan de regering om het roer om te gooien. Behalve C-47 en de groep Miskin doen ook de Organisatie Samenwerkende Autonome Vakbonden (OSAV) en de Confederatie van Organisaties van Landsdienaren (COL) mee met de eendaagse actie.