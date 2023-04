Glen stak Marlon dood, inverzekeringstelling met 30 dagen verlengd

De zaak waarbij het koppel Glen G. (24) en Celine V. (23) werd aangehouden, nadat Marlon Joval op 14 maart aan de Fred Derbystraat in Suriname werd doodgestoken, heeft een andere wending gekregen. Gebleken is dat niet de vrouw Celine, maar Glen de fatale steek heeft toegebracht.

De nieuwe informatie is naar voren gekomen na onderzoek van additionele camerabeelden. Daarop is te zien dat Glen het slachtoffer steekt. Nadat Marlon aan zijn hals verwond werd, kreeg zijn partner Xiomara een slag waarbij ze kwam te vallen. Ze werd vervolgens ook aangevallen door Glen.

De bromfiets waarmee het verdachte koppel wegvluchtte, werd gaande het onderzoek op een woonadres te Pont Buiten aangetroffen en in beslag genomen. De bromfiets was inmiddels in een andere kleur gespoten.

Foto inzet – de slachtoffers Xiomara en Marlon.

Het verdachte koppel werd nadat er beelden van hen verspreid werden op social media, positief herkend door een anoniem persoon. De informatie werd uitgewerkt waarna Celine in een winkel aan de Bakkieweg werd aangehouden. Glen werd vervolgens op zijn werkplaats aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat Glen bekend heeft Marlon te hebben gestoken en niet zijn partner.

De inverzekeringstelling van beide verdachten is met dertig dagen verlengd. Verder onderzoek moet uitwijzen wat het aandeel van de verdachten in de moordzaak is, alsook het juiste motief. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.