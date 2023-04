Bromfietser dood in goot aangetroffen

In een goot langs de Frederikshoopweg in Suriname, is vanmorgen het lichaam van een man aangetroffen. Het zou gaan om een man met een helm (foto).

Een voorbijganger trof de man in de goot aan, waarna hij uit het water werd gehaald. Naast de goot stond een bromfiets, vermoedelijk van de man.

Het lichaam werd enkele meters voor de Mawakaboweg aangetroffen, waarna de politie werd gemeld. Hoe de bromfietser in het water terecht is gekomen wordt op het moment van schrijven onderzocht.

De weg is afgezet en diverse onderzoeksteams van de Surinaamse politie zijn ingeschakeld.