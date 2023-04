‘Zelfmoordgevallen zorgwekkend; toezicht en controle op Bosjebrug nodig’

“Heel erg zorgwekkend”. Zo typeert NDP-parlementariër Melvin Bouva de vele zelfmoordgevallen die zich in de afgelopen periode hebben voltrokken in Suriname. Hij heeft donderdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA) specifieke aandacht gevraagd voor de Wijdenboschbrug die vaak als ‘springplank’ door personen wordt gebruikt om zichzelf van het leven te beroven.

“Ik denk dat de toezicht en controle vanuit het beleid daar moet worden opgeschroefd”, benadrukte de volksvertegenwoordiger. Hij verwees onder andere naar mechanische bewaking, het plaatsen van camera’s, politiebureaus aan weerskanten van de brug en pilaren om het springgedrag te ontmoedigen.

“Van verhanging van seniore burgers en jongeren tot het springen van de brug. Het is vrij ernstig en dat vraagt nu wel om dringende attentie van de beleidsmakers. Ook de samenleving heeft een taak om elkaar te helpen. We moeten een campagne starten, want Yepi Deh”, aldus Bouva.

Op 9 en 10 april zijn er twee levenloze lichamen van vrouwen geborgen uit de Surinamerivier, die vermoedelijk zelfmoord hebben gepleegd door te springen vanaf de Bosjebrug.