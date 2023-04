Op tweede Paasdag geborgen lichaam is van 73-jarige vermiste vrouw

Tijdens de afgelopen paasdagen zijn in Suriname twee lichamen van vrouwen geborgen uit de Surinamerivier. Het tweede lichaam dat gisteren uit de rivier werd geborgen, is van de vermiste 73-jarige Lucy Bonaparte.

De vrouw had de auto die ze bestuurde in de nacht van vrijdag op zaterdag 8 april op de Bosjebrug met draaiende motor onbeheerd achtergelaten. Vermoedelijk is ze daarna vanaf de brug naar beneden gesprongen.

Op eerste Paasdag werd het ontzielde lichaam van een vrouw uit de Surinamerivier geborgen. In eerste instantie werd vermoed en aangegeven dat het zou gaan om de 73-jarige vrouw. Dit bleek echter niet het geval. Het ging om het lichaam van de 23-jarige Neequacia Muntslag, die enkele dagen vermist was.

Het lichaam van de 73-jarige vrouw werd op tweede Paasdag in de omgeving van Domburg geborgen, waarna het inmiddels door de familie geïdentificeerd is als zijnde dat van de vermiste zeventiger.