Advocaat wil zaak truckchauffeur met illegale spullen buiten proces afdoen

De 39-jarige truckchauffeur J.A., die dinsdag met een 40 voet container DAF truck in Suriname is aangehouden met een hoeveelheid illegale sigaretten en drank nabij Coppenamepunt, is donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Dit bevestigd zijn advocaat Chandra Algoe tegenover Waterkant.Net.

Ze zegt aan de redactie dat in deze zaak alleen haar cliënt is aangehouden. “Mijn cliënt is slechts een truckchauffeur. Hij gaat twee à drie keer per week met een lading naar Nickerie voor een bedrijf waar hij werkzaam is. Hij mocht ervan uitgaan dat er alleen bedrijfsgoederen in de container zaten.

De bonnen die hij heeft gehad van het bedrijf waren voor landbouwproducten en wanner je de container openmaakt zie je ook landbouwproducten.

Vermoedelijk had de politie andere informatie, want ze zijn over de lading heen geklommen om de kartonnen dozen te vinden. Dit zou de truckchauffeur in zijn eentje nooit hebben ontdekt. Het is absoluut geen opzettelijke overtreding van de Wet Economische Delicten”, merkte de advocaat op.

Ze vraagt om de zaak buiten proces af te doen.