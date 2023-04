Centrale Bank van Suriname noteert SRD 40 voor de euro

De maatregelen die de koersstijging moeten beteugelen laten op zich wachten. Ondertussen blijft de koers stijgen. De gemiddelde koers door de Centrale Bank van Suriname woensdagmiddag genoteerd is SRD 37,491 voor de US-dollar en SRD 40,072 voor de euro.

De cambiokoers voor de aankoop van USD bedroeg woensdag tussen de SRD 37 en 37,15 en werd tussen de SRD 37,50 en 37,80 verkocht. De euro werd tussen de SRD 38,30 en 38,50 opgekocht en tussen de SRD 39 en 39,50 verkocht.

De echte oorzaak van de enorme stijging van de valutawisselkoers ligt volgens econoom Winston Ramautarsing bij de overbesteding van de Surinaamse overheid.

De econoom zei in een radio-intervieuw dat de koers nooit meer omlaag gaat. “In 12 maanden is die koers van SRD 21 naar SRD 37 gegaan. Het gaat nooit meer omlaag. Trouwens nergens in de wereld zijn koersen omlaag gegaan. In Guyana is die koers al 40 jaar 1 op 200. Ze hebben olie gevonden en die koers is gebleven op 200”.

Ramautarsing stelde dat dit het begin van het einde en nog meer ellende is, omdat het al een lijdensweg is om de koers voor een US dollar op SRD 37 te houden. De recent aangekondigde ‘lapmiddelen’ van de president zullen volgens hem juist averechts werken vanwege het gebrek aan vertrouwen in de SRD.