Santokhi ziet af van reis naar Trinidad & Tobago

President Chandrikapersad Santokhi heeft besloten niet meer af te reizen naar Trinidad & Tobago om de regionale staatshoofdenbijeenkomst en symposium Violence as a public health issue – The Crime Challenge bij te wonen. Het symposium, waar verschillende staatshoofden aan zullen deelnemen, wordt gehouden in Port of Spain op 17 en 18 april en is een initiatief van de CARICOM.

Het staatshoofd heeft dit besluit genomen omdat de nationale vraagstukken zijn prioriteit genieten, meldt de Communicatiedienst Suriname. Gezien het symposium van groot belang is voor de regio, zullen er wel Surinaamse afgevaardigden zijn, waaronder de ministers van Justitie & Politie en Defensie.

De CARICOM-lidlanden hebben te maken met verschillende vraagstukken op het gebied van misdaad en geweld die ontwikkeling en groei in de weg staan. Tijdens het symposium zal vanuit een brede basis en met een wetenschappelijke benadering gekeken worden naar deze vraagstukken.

President Santokhi heeft veel geloof in samenwerking binnen de CARICOM, zeker wanneer het aankomt op complexe onderwerpen met grote maatschappelijke gevolgen.

De regeringsleider vindt deze bijeenkomst daarom noodzakelijk en kijkt hij tevens uit naar concrete acties die op korte termijn kunnen worden ondernomen voor de regio en de lidstaten van de CARICOM.