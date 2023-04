Brunswijk geeft US$ 2.000 aan zieke jonge vrouw voor medische behandeling

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk heeft dinsdag een geldbedrag van US$ 2.000 overhandigd aan Sylvia Themen voor haar medische behandeling in Nederland. Daarnaast kan zij voor haar vertrek nog rekenen op een aanvullend bedrag, zegt de vp.

Brunswijk werd door leden van zijn politieke partij erop geattendeerd dat Themen hulpbehoevend is. Zij lijdt aan een zeldzame ziekte die voor vergroeiing van de onderlip zorgt.

Themen heeft verklaard dat medici in Suriname tot tweemaal toe tevergeefs hebben geprobeerd haar te helpen. Ook in Frans Guyana heeft medische hulp niet mogen baten.

In Nederland schijnt er wel hulp te zijn, maar het financieel kostenplaatje is zeer hoog. De jonge vrouw heeft het geld voor de behandeling niet.

Ondertussen is er een GofundMe inzamelingsactie gestart om Themen te helpen. Zij zegt dat ze op 15 mei officieel wordt ge√Įnformeerd over de vertrekdatum voor de medische behandeling in Nederland.