Automobilist schept en kapt fietser uit wraak; vergist zich in persoon

Het Korps Politie Suriname heeft woensdagavond klaarheid gebracht in een zaak, waarvan onderstaand bizar filmpje de afgelopen 24 uur flink rond ging. Daarin is te zien dat een fietser keihard door een auto wordt geschept, waarna de automobilist uitstapt en hem begint te kappen.

Volgens de Surinaamse politie gaat het om een 38-jarige autobestuurder A.B. die in de laatste week van de maand maart door de politie van bureau Munder werd aangehouden.

A.B. had op die bewuste dag aan de Guaranistraat een fietser die in tegengestelde richting reed aangereden en daarbij ook een schutting kapotgereden. Na de aanrijding stapte de automobilist uit zijn voertuig en bracht het slachtoffer met een scherp voorwerp enkele kapverwondingen toe op het lichaam.

Tijdens deze handeling kwam hij echter tot de ontdekking dat hij een verkeerde persoon had aangereden en letsel had toegebracht.

Het voorlopige onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat A.B. een oude vete heeft met een oom die hem in het verleden steekverwondingen had toegebracht. Hierdoor was hij ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen. Bij het zien van de fietser die sprekend op zijn oom lijkt, ging A.B. over tot het plegen van de strafbare feiten.

De fietser werd voor medische hulp overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het slachtoffer was ter observatie in de ziekeninrichting opgenomen, maar is inmiddels ontslagen.

De verdachte A.B. werd voorgeleid en is na overleg met het Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld. Aan de opsporing van de desbetreffende oom wordt gewerkt meldt de politie.

Bekijk het filmpje hier: