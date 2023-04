Borrelende toerist onder bedreiging van vuurwapen beroofd van halsketting

De 54-jarige toerist R.B. zat dinsdagavond met zijn vriend voor zijn woning aan de Coesewijnestraat in Suriname te borrelen. Opeens sprongen twee mannen over de schutting, waarbij ze meteen in de lucht schoten.

Onder bedreiging van het wapen beroofden de daders de toerist van zijn halsketting van 500 gram. Na de beroving verlieten ze de plaats te voet.

De vriend met wie het slachtoffer zat te borrelen rende weg.

De politie van Flora was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.