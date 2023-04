Menselijke resten aangetroffen in verlaten loods

Een jongeman ontdekte afgelopen maandag menselijke resten in een verlaten loods aan de Indira Gandhiweg in Suriname. Hij was bezig stokken te zoeken en stuitte op de beenderen. Uit vrees was er toen geen melding gedaan bij de politie.

Woensdagmiddag besloot de moeder alsnog de Surinaamse politie in te schakelen.

Volgens de eerste bevindingen van de politie van Lelydorp gaat het inderdaad om menselijke resten. Deze zijn door een uitvaartbedrijf naar het mortuarium afgevoerd.

De politie heeft de zaak in onderzoek.