Drugskoerier glipt door controle maar wordt door drugshond ‘betrapt’

Een 39-jarige drugskoerier is afgelopen zondag bijna door de drugscontrole geglipt op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname. Dankzij een drugshond kon hij met meer dan 2,5kg cocaïne in zijn bagage aangehouden worden, toen hij reeds onderweg was naar het vliegtuig.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man J.B. reeds alle controlepunten voorbij was. Ook zijn bagage was de controle reeds gepasseerd. Maar onderweg naar het vliegtuig reageerde een van de politiehonden van de hondenbrigade op J.B.

Op basis hiervan werd er wederom een algehele controle uitgevoerd.

Tijdens die controle werden de drugs in zijn bagage aangetroffen en in beslag genomen. J.B. werd als verdachte aangemerkt en in de boeien geslagen. Hij is vervolgens overgedragen aan de collega’s van de Narcotica Brigade voor verder onderzoek.

Er is een diepgaand onderzoek ingesteld om erachter te komen hoe het mogelijk was dat de verdachte, ondanks alle controle toch met het verderfelijke spul erdoorheen geglipt was. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet.