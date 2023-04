Geef ook geld voor de zorg van piepjonge kinderen in Suriname!

De Vereniging Kinderartsen Suriname heeft goed nieuws over de situatie in Suriname met betrekking tot de zorg voor jonge kinderen, maar ook een concrete hulpvraag. Dit heeft allemaal te maken met SamenOuder, een projectorganisatie die postnatale groepszorg aan ouders met baby’s tussen 0 en 12 maanden biedt.

Hierbij staat actieve betrokkenheid van de ouders centraal bij de groei en ontwikkeling van hun kind inclusief aandacht voor de interactie. Zij kunnen hun ervaringen bespreken onder begeleiding van getrainde professionals waarbij tenminste 1 arts en 1 verpleegkundige aanwezig is. Deze zorg is nodig, nuttig en kost wel geld. Vandaar de noodzaak om extra fondsen en sponsoring te werven.

We weten allemaal dat de gezondheidszorg in Suriname hulp nodig heeft. Het is helaas moeilijk om die hulp te vinden. Vandaar dat de organisaties Dat ding van ons (DDVO) en WHAP besloten hebben om dit project te ondersteunen. DDVO is een netwerkorganisatie die professionals verbindt en kennis deelt met focus op hun Antilliaanse/Surinaamse roots. WHAP is een hulporganisatie die zich voor diverse doelen inzet.

Het gaat concreet om postnatale zorgsessies zoals medische checks (groeisnelheid, gewicht, lengte, vaccinaties, gehoor, etc.); veiligheid van de omgeving in ruime zin; voeding dus borstvoeding (of flesvoeding), eerste hapjes, vast voedsel; ontwikkelingen: motorisch en taal plus emoties en gedrag; gezinsplanning: anticonceptie en relaties, ook van de ouders; emotionele begeleiding van de moeder, ook bij een postnatale depressie, rol van de vader, wat bij stress; leefstijl/gezondheid/voeding en meer.

Het goede nieuws is dat Jörgen Raymann komende week als bestuurslid van DDVO een cheque van €17.645,- zal overhandigen aan deze organisatie. “Wij zijn blij en trots dat we deze hulp kunnen bieden. Toch nog iets om over na te denken……” aldus Raymann die verder zegt:

De jeugd heeft de toekomst, maar het is wel belangrijk dat wij ook investeren in hun toekomst. Vooral voor hun zorg vanaf het prille begin: gezondheid, liefde, onderwijs, voeding, aandacht en beweging. Juist in Suriname waar de start van de jeugd nu extra moeilijk is.

Wij zijn in Nederland met ruim 1 miljoen mensen die een relatie hebben met Suriname. Waarom kunnen wij niet met deze grote groep een bijdrage leveren? Stel dat iedereen €1,- stort om hulp te bieden en zo € 1 MM vergaren. Dat zou fantastisch zijn!

Geloof mij, dit hebben zij echt hard nodig! Die ene EURO (of meer) kunnen wij toch wel missen?

Vanuit mijn hart doe ik een beroep op deze 1 miljoen mensen om 1 EURO (of meer) te storten op rekening van Dat ding van ons (DDVO); NL 08 INGB 0006 9352 79 onder vermelding van: SamenOuder. Mag ik je vragen om dit bericht te delen in jouw netwerk?