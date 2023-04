Van der San: “Ook Venetiaan en Bouterse beschikten over geheime rekening”

Eugène van der San, gewezen directeur van het Kabinet van de President (2010-2020) in Suriname, zegt dat het geen nieuw fenomeen is dat president Chandrikapersad Santokhi beschikt over een geheime rekening. Ook Desi Bouterse heeft deze rekening aangetroffen toen hij in 2010 overnam van Ronald Venetiaan.

“Ik was 10 jaar directeur op het kabinet en tijdens mijn functioneren daar beschikte de president (Desi Bouterse, red.) over een geheime rekening. Dat zijn wij zo komen aantreffen. En van tijd tot tijd moet het worden aangevuld met middelen”, zei Van der San in een radio-interview.

Afgelopen week onthulde NDP-parlementariër Melvin Bouva in De Surinaamse Nationale Assemblee (DNA) dat er geheime stortingen van ruim SRD 4 miljoen zijn gepleegd op een rekening van president Santokhi. Er zijn volgens Bouva in december en februari overmakingen gedaan naar de geheime rekening. Het staatshoofd gaf hierop op reactie aan dat er niks aan de hand is met de geheime rekening die hij heeft, omdat alle presidenten dit hebben gehad. Dit is volgens hem in overeenstemming met artikel 13 van de Comptabiliteitswet.

Het is volgens Van der San echter des presidents om te bepalen waarom hij zo een geheime rekening nodig heeft en wat hij precies met dit geld zal doen. “Het is de president die beslist wat hij met de middelen doet, maar het moet rechtmatig en doelmatig worden besteed. Het kunnen in ieder geval geen uitgaven zijn die normaliter op de begroting moeten worden gebracht”.

De oud-kabinetsdirecteur illustreert met een voorbeeld uit een geval uit zijn periode waar er middelen uit deze geheime rekening moesten worden gebruikt.

“Op enig moment had iemand een beroep gedaan op die bepaling om gunstgave te krijgen en het ging om begrafeniskosten. Uiteindelijk hebben wij toegestemd ermee om die gunstgave te geven. Maar toen bleek achteraf dat de kosten bijzonder hoog waren. Aangezien wij het bedrag niet uit het artikel van gunstgave konden halen, heb ik een beroep gedaan op de president als het mogelijk is om uit die geheime rekening van hem die kosten te betalen. De president heeft toen ingestemd hiermee. Het is dus een normale zaak”, aldus Van der San.

Hij voegt eraan toe dat er ook andere gevallen zijn geweest waarover hij niet weet waarvoor deze geheime uitgaven zijn gedaan.

Van der San denkt dat de controle van deze geheime uitgaven dan door de Rekenkamer zal moeten worden gedaan, omdat alle uitgaven van de overheid rechtmatig en doelmatig door deze instantie moet worden gecontroleerd.