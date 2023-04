Essed: “Veroordeling Bouterse kan einde brengen aan verstikkende verdeeldheid in Suriname”

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden in hoger beroep van het 8 decemberstrafproces, zegt dat de kwestie rondom Desi Bouterse de Surinaamse gemeenschap al jaren tot op het bot heeft verdeeld.

“De scheidslijn van die verdeeldheid loopt over het hoofd van meneer Bouterse. Er is sprake van een antagonisme. Dat is een tegenstelling die niet opgelost kan worden, anders dan door het wegvallen van één van de tegengestelde polen. Tussen twee delen van de samenleving bestaat een onoplosbare tegenstelling, waarvan de scheidslijn over het hoofd van Bouterse loopt. Een scheidslijn die broederschap en samenwerking in de weg staat”, zei Essed vandaag in het programma Welingelichte Kringen.

Aan deze verstikkende verdeeldheid kan volgens Essed eindelijk een einde kunnen komen als Bouterse en de andere verdachten in hoger beroep ook schuldig worden bevonden en worden bestraft. En een veroordeling van deze verdachten zal volgens de advocaat ook komen.

Essed maakte deze opmerking naar aanleiding van de uitspraken van de jurist Jennifer van Dijk-Silos bij de proclamatie van de beweging ‘Passie voor Suriname’ op 30 maart. Van Dijk-Silos gaf toen onder andere aan dat ‘de kwestie Bouterse ons verstikt’. Het land wordt volgens haar al 40 jaar verdeeld in pro-Bouterse en anti-Bouterse. “Wij moeten ermee ophouden. Bouterse is bezig met zijn proces. Hij krijgt wel wat het recht vindt dat hij moet krijgen. Wie zijn wij om het land 43 jaar lang bewust in een verstikking te houden wat ons zwaar heeft verdeeld”, stelde Van Dijk-Silos.

Het is volgens Essed opvallend dat de raadsman van Bouterse, advocaat Irvin Kanhai, een dag na deze uitspraak in de rechtszaal heeft aangegeven dat het 8 decemberstrafproces het volk in een gijzeling heeft gehouden en hierdoor een vernietigende verdeeldheid binnen de Surinaamse samenleving heeft gezaaid.

Essed is wel verheugd dat Van Dijk-Silos, die in 2012 met verve amnestie voor Bouterse heeft bepleit en Kanhai, die vanaf 2007 in de rechtszaal voor vrijspraak voor Bouterse heeft gepleit, beide tot het inzicht zijn gekomen dat de kwestie Bouterse Suriname tot op het bot heeft verdeeld. “Alleen betreur ik dat beiden ten onrechte de verkeerde schuldige daarvoor aanwijzen. Volgens Van Dijk-Silos zijn wij als collectief de schuldigen en volgens Kanhai is Nederland de schuldige. Maar geen van beide komt tot het idee om degene die tot twee keer voor het medeplegen van die moorden is veroordeeld, Bouterse, als schuldige van die verdeeldheid aan te wijzen”, aldus Essed.

Kanhai heeft afgelopen vrijdag in hoger beroep gepleit voor vrijspraak van zijn vijf cliënten. Hij heeft in zijn pleidooi geconcludeerd dat voorbedachten rade niet is bewezen en dat de ex-kolonisator een dikke vinger in de pap had bij de gebeurtenissen van december 1982. De volgende zitting vindt plaats op 30 mei. Dan zal het Surinaamse Openbaar Ministerie reageren op het pleidooi van Kanhai.