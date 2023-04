2.000 euro verdwenen uit voertuig van ondernemer

Uit een Toyota Hilux van een ondernemer in Suriname, is zaterdag 2.000 euro verdwenen. Dit gebeurde aan de Dunlopstraat in Paramaribo.

De benadeelde R.H. zegt in gesprek met Waterkant.Net dat hij die bewuste dag 2.000 euro had ontvangen en arbeiders moest betalen. Hij plaatste het geld in de handschoenenvakje samen met een geldbedrag groot 4.500 SRD.

Op een gegeven moment begaf hij zich even naar een pand, waar ben bezig is met bouwwerkzaamheden en liet de auto met draaiende motor achter.

Hij had op dat moment twee arbeiders in dienst, die bezig waren met maaiwerkzaamheden. Toen hij na een poosje in de auto terugkwam om de arbeiders te betalen, merkte hij dat de euro biljetten verdwenen waren. Het geldbedrag in SRD was er nog wel.



De ondernemer schakelde de politie van Geyersvlijt in, die ter plaatse een onderzoek instelde. Alle aanwezigen werden onderworpen aan het onderzoek. Het geld is nog niet terecht. De ondernemer weet niet wie met het geld vandoor is gegaan.