In bos verdwaalde jonge arbeider na 7 dagen heelhuids terug

Deze 18-jarige arbeider, die door zijn werkgever als vermist was opgegeven bij de politie van Atjoni, is na zeven dagen heelhuids teruggevonden.

Vernomen wordt dat de jongeman genaamd Ornil Tombe, sinds vorige week zaterdag werd gezocht in het dorp Poesoegroenoe in Suriname. Hij is werkzaam voor een houtconcessie.

Het slachtoffer was verdwaald in het bos en heeft daar zeven dagen en nachten doorgebracht. Afgelopen vrijdag bereikte hij een kamp in het dorp Poesoegroenoe, waar hij de nodige hulp kreeg.

De politie van Surveillance Midden had in samenwerking met de politie van Atjoni een zoekactie op touw gezet. Nadat hij terecht was, brachten de wetsdienaren de jongeman naar het medisch centrum, waar hij vier pakken infuus toegediend kreeg.

Zijn gezondheidstoestand is stabiel.