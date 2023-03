Geheime stortingen president voldoet aan wet; alle presidenten hadden geheime uitgaven

Afgelopen dagen gingen documenten rond waaruit zou blijken dat er grote bedragen zouden zijn gestort op een geheime rekening van de president van Suriname. Het zou gaan om een bedrag van in totaal 4 miljoen SRD, dat in korte tijd op de rekening was gestort.

De Surinaamse president Santokhi is vandaag hierop ingegaan, naar aanleiding van vragen van NDP-parlementariër Melvin Bouva. Volgens de president wordt hierover heisa gemaakt terwijl het zo is dat alle presidenten van Suriname een begrotingsartikel ‘geheime uitgaven’ hadden.

Er is volgens hem gehandeld met in achtneming van artikel 13 van de Comptabiliteitswet 2019.

“Als er veiligheidsissues zijn waar er direct ingegrepen zal moeten worden, dan doen wij dat. Het is geheim en het zal geheim blijven. Het is om snel te kunnen optreden daar waar er issues zijn die voldoen aan de normen van die uitgaven”, aldus Santokhi.

De president is blij dat de informatie naar buiten is gekomen, dat geeft aan dat er transparantie is. “Natuurlijk gaat men (lees: de NDP) dingen in een zodanige sfeer plaatsen. Maar dat moest men de afgelopen 10 jaren hebben gedaan, dan zou er heel wat corruptie voorkomen kunnen worden”, aldus het staatshoofd.