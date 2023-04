Rozenblad niet eens met Pakittow over legalisering marihuana en hasj

De ondernemer, criticus tevens haar en hoofdhuidspecialist Marlon Rozenblad neemt het de activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet kwalijk dat hij recent in een online praatprogramma van Dave van Aerde heeft aangegeven dat drugssoorten als marihuana en hasj gelegaliseerd kunnen worden in Suriname, als het aan hem ligt.

“Ik hoorde hem zeggen dat hij ervoor gaat zorgen dat marihuana en hasj gelegaliseerd kunnen worden. Mek pae tan nanga eng heri legalisering. Hebben we niet genoeg gekken in het land? Is dat één van de prioriteiten die hij gaat stellen? Jongen, liever schuif je aan een kant”, stelt Rozenblad.

Volgens de ondernemer kampt het Surinaamse justitieel systeem nu al met overvolle cellenhuizen. Hij denkt daarom niet dat Pakittow, die lid is van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), de kans zal krijgen om zijn wil door te drukken.

“Geen enkele marihuana of hasj wordt in dit land gelegaliseerd. Never, nooit! Want we hebben het al moeilijk genoeg”, aldus Rozenblad, die de samenleving veel succes toewenst met deze voorbeeldfiguren.