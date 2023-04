Melkcentrale komt ook niet meer uit en verhoogt prijzen

De prijs van melk, yoghurt en andere producten van de Melkcentrale in Suriname is ingaande vandaag wederom flink de lucht ingegaan. Op 27 december waren de prijzen al flink gestegen.

De prijzen van alle producten zijn gewijzigd met uitzondering van een liter volle melk. De Melkcentrale zegt dat de prijsverhoging noodzakelijk is voor de continuïteit van de melkveesector en melkvoorziening.

Een liter halfvolle en magere melk kost ingaande vandaag SRD 35 in plaats van SRD 27.50.

Een beker 500 ml magere yoghurt is van SRD 40 verhoogd naar SRD 45. Voor een beker van 250 ml moet nu SRD 27.50 betaald worden in plaats van SRD 25. De prijs van een fles sucamel 330 ml is van SRD 25 gestegen naar SRD 30.

Hieronder de oude en nieuwe prijslijst van de Melkcentrale.