Een 33-jarige vrouw is vrijdagavond gekneveld aangetroffen in een in aanbouw zijnde woning, aan de Kanaristraat in Suriname.

De politie van Geyersvlijt kreeg de melding van een alerte buurtbewoner, die het slachtoffer ter plaatse heeft aangetroffen.

Ze was niet aanspreekbaar en werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Wat er zich heeft afgespeeld is vooralsnog niet bekend. Mogelijk is er sprake van verkrachting.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.