Inverzekeringstelling 13 wapendragers rechtmatig getoetst: OM in appel voor overige twee

Van de 15 wapendragers, die zijn aangehouden in de zaak van de mishandelde arrestanten, heeft de rechter-commissaris (rc) de inverzekeringstelling van 13 rechtmatig getoetst en hun aanhouding met 30 dagen verlengd.

Van twee achtte de rc de inverzekeringstelling onrechtmatig, maar het Surinaamse Openbaar Ministerie is hiertegen in beroep gegaan. Hierdoor is hun inverzekeringstelling gestuit. Dit bevestigt advocaat Benito Pick tegenover Waterkant.Net.

Hij staat samen met zijn collega’s Robby Denz, Murwin Dubois en Derick Veira de aangehouden politiemannen, cipiers en leden van de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname (BBS) juridisch bij, die betrokken waren bij de zware mishandeling van de arrestanten te bureau Geyersvlijt.

Op maandag 27 maart werden de politiemannen te weten hoofd DTC Lloyd T., Avinash B., Ian R., Otniel P., Harold C. en Virendra G. aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Daarnaast werden zeven leden van Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) te weten Tito E., Martin P., Lloyd D., Ravenstein R., Charles S., Mohamed D. en Gherlyvin M. ingesloten.

Verder werden twee leden van de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname te weten Radjkoemar H. en Krishan K. in verzekering gesteld.

Ze worden verdacht op vrijdag 10 maart een aantal arrestanten van Geyersvlijt tijdens een reguliere cellenhuiscontrole tot bloedens toe te hebben mishandeld. Dit nadat er steekvoorwerpen, drugs en mobiele telefoons op hen werden aangetroffen. Enkele arrestanten moest opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege zware verwondingen die ze opliepen door de mishandeling.

In het belang van het onderzoek blijft alle 15 wapendragers in arrest.