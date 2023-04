Ramsukul: “Geen valuta, maar er wordt rondgereden in dienstvoertuigen van 70.000 US dollars”

VHP-parlementariër Kishan Ramsukul zegt geen enkele verandering te zien in de Surinaamse economie, met de afschaffing van subsidie op brandstof. Integendeel ziet hij de middelen die vrijkomen door de afbouw van de subsidies verdwijnen in luxe uitgaven voor bepaalde overheidsfunctionarissen in Suriname.

“Brandstoftoelages worden verhoogd en het volk ziet nog steeds dat directeuren en bepaalde ambtenaren, mensen die werken voor ministeries, dienstvoertuigen rijden van 50.000, 60.000 en 70.000 US dollar. Die voertuigen rijden gewoon rond. Gekocht met dezelfde dure valuta die zo schaars is in Suriname.

Waarom moeten we dan afschaffen, als het volk alleen maar meer moet uitgeven nu”, benadrukte de VHP’er tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA).

Het is volgens de volksvertegenwoordiger daarom ook niet vreemd wanneer de druk op de valutawisselkoersen niet wordt weggenomen wanneer de regering in plaats van bezuinigen, ongebreideld doorgaat met het uitgeven van geld en ook niets doet aan het vergroten van de verdiencapaciteit.