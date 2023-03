Piet Wortel toch niet vrij, aangehouden voor witwassen

Afgelopen maandag hief de rechtbank Rotterdam het voorarrest in de zaak van Piet Wortel op. Maar nog voordat hij gisteren de gevangenis kon verlaten, werd hij opnieuw aangehouden. Wortel is aangehouden op verdenking van witwassen in 2018, meldt Het Parool.

Vandaag wordt Piet Wortel voorgeleid bij de rechter -commissaris. Die zal toetsen of de nieuwe aanhouding voor witwassen rechtmatig is.

Zijn advocaat zegt tegen de krant dat Wortel bij een eerdere gelegenheid al gehoord over de verdenking van witwassen, maar werd zijn cliënt destijds niet in staat van beschuldiging gesteld.