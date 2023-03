Mannen passen geweld toe bij zoeken naar ondernemer die hen moet betalen

Drie mannen zijn dinsdagmiddag door de politie in Suriname aangehouden, nadat ze zich toegang tot een woning hadden verschaft en een persoon daar met een vuurwapen hadden bedreigd.

De Surinaamse politie werd door het slachtoffer gealarmeerd over het geval dat zich voordeed in het ressort Kwatta. Drie mannen waren op zoek naar een ondernemer, die hen geld schuldig zou zijn. Daar zij de ondernemer niet hebben aangetroffen hebben de mannen zich toegang tot de woning verschaft en de woning overhoop gehaald.

Daar werd het slachtoffer met een vuistvuurwapen bedreigd. Na de handelingen te hebben gepleegd werd de ondernemer door de mannen opgewacht. Intussen werd de politie gealarmeerd die snel arriveerde.

Tijdens een algeheel onderzoek in het voertuig waarmee de mannen ter plaatse kwamen, werden twee vuistvuurwapen aangetroffen waarvan één illegaal was. Ook werd een geldbedrag in vreemde valuta gevonden.

De mannen werden door leden van Surveillance regio Midden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding. De aangetroffen spullen zijn in beslag genomen door de politie.

In belang van het onderzoek zijn de drie mannen M.M., Z.M. en S.P na te zijn voorgeleid bij een hulpofficier van justitie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.