Piet Wortel weer vrij wegens gebrek aan bewijs

Piet Wortel die in oktober vorig jaar werd aangehouden, wordt weer vrijgelaten omdat er volgens de rechtbank op dit moment onvoldoende bewijs is dat hij de opdracht tot twee liquidaties heeft gegeven. Dat meldt nieuwssite Nu.NL vandaag.

Zijn advocaat Ruud van Boom heeft woensdag laten weten dat er volgens de rechtbank Rotterdam onvoldoende ernstige bezwaren zijn om hem nog langer vast te houden.

De zaak tegen de in Suriname geboren Piet draait om de smokkel van twee partijen cocaïne van 400 en 4.030 kilo en twee liquidaties. De slachtoffers van deze moorden, Genciël F. en oud-profvoetballer Kelvin Maynard, zouden verantwoordelijk zijn voor de diefstal van de 400 kilo cocaïne.

Waar en hoe de drugs gestolen zouden zijn, is altijd onduidelijk gebleven. In het kader van die voornoemde diefstal ontstond er, in de zomer van 2019, grote onrust in Amsterdam-Zuidoost.

Wortel heeft de beschuldigingen altijd stellig ontkend. Deze zijn volgens hem gebaseerd op ”roddels”, zo zei hij vorige week woensdag tijdens een zitting.

Hij werd in 2022 ook al gearresteerd, toen hij van Suriname naar Aruba vloog. Hij werd toen door de Nederlandse justitie gezocht omdat hij nog een gevangenisstraf van bijna drie jaar had uitstaan.