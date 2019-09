Op Curaçao is gisteren een 23-jarige Surinaamse Nederlander in een auto doodgeschoten. Het zou gaan om de in Amsterdam geboren crimineel Genciël ‘Genna’ Feller. Hij was nog geen maand geleden al beschoten in Almere, waar hij woonde en zat ondergedoken op Curaçao.

Het slachtoffer zat rond tien uur in de ochtend in een geparkeerde auto aan de Caracasbaai te Willemstad. De vrouwelijke bestuurder van de auto was net uitgestapt toen twee mannen kwamen aanlopen en begonnen te schieten.