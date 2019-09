Kaartverkoop voor filmvoorstellingen Wiren in Nederland gestart

De Surinaamse film Wiren is eind deze maand te zien op het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht. Op maandag 2 september is de kaartverkoop gestart voor de filmvoorstellingen tijdens het NFF. Deze zijn op maandag 30 september, dinsdag 1 oktober, woensdag 2 oktober en vrijdag 4 oktober.

Wiren is een op ware gebeurtenissen gebaseerde film over de dove Surinaamse jongen Wiren, wiens ambities hem van het platteland naar Paramaribo brengen, waar hij op het Kennedy-internaat terechtkomt. Later, als hij wordt afgewezen door de universiteit, realiseert hij zich dat dove mensen niet dezelfde rechten en kansen genieten als horende mensen. Hij besluit gerechtigheid te zoeken door de regering te vervolgen, om die te dwingen zich te houden aan de Conventie van de Rechten van Mensen met een beperking

De première vindt plaats op maandag 30 september in Pathe Rembrandt zaal 1. Cast en Crew uit Suriname zullen aanwezig zijn op de Red Carpet Première.

Afgelopen weekend werd de echte Wiren uitgenodigd door het kabinet van de Vice President. Wiren mocht in zijn eigen gebarentaal vertellen wat hij wil dat moet veranderen voor doven in Suriname: