Jongeman (29) schiet per ongeluk op jongetje van 7 in Suriname

Een 29-jarige jongeman heeft afgelopen zondag met een windbuks geschoten op een jongetje van 7 jaar. Dit gebeurde toen de jongeman bezig was op vogels te schieten in het district Wanica, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag op haar voorpagina.

Volgens de krant heeft het slachtoffertje een schotverwonding aan zijn rechterschouder opgelopen en moest hij medisch behandeld worden. De jongeman verklaarde dat hij op vogels aan het schieten was en daarbij het jongetje per ongeluk heeft geraakt.

Na het voorval werd de Surinaamse politie meteen ingeschakeld. Toen zij arriveerden troffen zij zowel het slachtoffer als de verdachte aan.

De windbuks is in beslag genomen en de verdachte werd overgebracht naar het bureau voor verder onderzoek.