VIDEO: Amateur goudzoeker vindt steen met 2,6 kilogram goud

Een amateur-goudzoeker in Australië kan zijn geluk niet op. De man die goud zoekt met een goedkope metaaldetector, heeft onlangs een steen met daaraan 2,6 kilogram aan goud gevonden. Met de huidige goudprijs is dit goed voor 150.000 euro.

De man die anoniem wenst te blijven, deed de vondst in de goudvelden van Victoria, het hart van de Australische goudkoorts in de 19e eeuw.

Een taxateur zei dat het de grootste klomp is die hij in zijn 43-jarige carrière heeft gezien. “Ik was gewoon stomverbaasd. Het is een once in a lifetime vondst”, vertelde hij aan de BBC.

