Lichaam geborgen van toerist uit Nederland die in Tapanahonyrivier verdween

De toerist die vorige week vrijdag in de Tapanahonyrivier in Suriname in de diepte verdween, is Ulysses Windster uit Nederland (foto). Dat heeft de familie laten weten op social media.

Windster zou vrijdagmiddag in de rivier zijn gesprongen met de bedoeling te gaan zwemmen. Hij is twee keer boven water gekomen, maar verdween daarna in de diepte. Dit gebeurde bij het inheemse dorp Apetina.

Districtscommissaris van Sipaliwini ressort Tapanahony, Henk Deel, laat aan de redactie van Waterkant.net weten dat het lichaam van de man zondag in de vroege ochtend werd geborgen.

Het ontzielde lichaam is in de middag naar Paramaribo overgevlogen.