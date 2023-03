Toerist springt in Tapanahonyrivier en verdwijnt in de diepte

Een toerist is vrijdagmiddag in de Tapanahonyrivier in Suriname gesprongen met de bedoeling te gaan zwemmen. Hij is twee keer boven water gekomen, maar verdween daarna in de diepte.

Dit gebeurde bij het inheemse dorp Apetina. De redactie van Waterkant.Net sprak hierover met de districtscommissaris van Sipaliwini ressort Tapanahony, Henk Deel. Hij bevestigt dat een man die uit het buitenland afkomstig is momenteel vermist wordt.

Hij heeft de rapportage van de plaatselijke bewoners gehad. De politie van Kabalebo zou de plaats aandoen. Tot op het moment van schrijven was het slachtoffer nog onvindbaar.

De zoekactie duurt voort.